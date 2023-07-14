Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"

Немецкий канцлер Олаф Шольц спокоен по поводу высокого уровня поддержки правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которая достигла самого высокого показателя за время опросов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Шольц убежден, что в Германии не происходит нормализации правых идей.

По словам канцлера, во всех 16 федеральных землях Германии демократические партии и их сторонники составляют подавляющее большинство.

"Я абсолютно уверен, что на следующих федеральных выборах поддержка AfD не будет сильно отличаться от предыдущих", – сказал Шольц.

Он объясняет высокие результаты AfD в предвыборных опросах, в частности, неуверенностью многих граждан в будущем.

В 2021 году на выборах AfD получила 10,3% голосов.

Напомним, поддержка немецких правопопулистов "Альтернатива для Германии" достигла самого высокого показателя за время опросов.

В то же время рейтинг немецкой правящей коалиции "Светофор" упал до самого низкого показателя с момента ее прихода к власти в ноябре 2021 года.

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