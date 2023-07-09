У Німеччині рейтинг правлячої коаліції впав до рекордно низького рівня

У Німеччині рейтинг правлячої коаліції "Світлофор" впав до найнижчого показника з моменту її приходу до влади в листопаді 2021 року.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані опитування соціологічної служби Insa, яке наводить Bild.

Згідно з даними опитувань, роботою уряду незадоволені 70% респондентів, лише 23% висловили задоволення.

Серед прихильників Соціал-демократичної партії Німеччини, яку очолює канцлер Олаф Шольц (СДПН) задоволений лише кожен другий.

Найбільш задоволені роботою кабміну прихильники "зелених" (56%).

Діяльністю Шольца задоволені лише 29% виборців, а главою МЗС Анналеною Бербок – 36%. Найпопулярніший політик чинної коаліції – міністр оборони Борис Пісторіус (56%).

Загалом було опитано 1004 респондента.

У коаліцію "Світлофор" входять Соціал-демократична партія Німеччини, "Зелені" і Вільна демократична партія.

Нагадаємо, підтримка німецьких правопопулістів "Альтернатива для Німеччини" досягла найвищого показника за час опитувань.

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