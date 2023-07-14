Шольц не переймається через високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"

Німецький канцлер Олаф Шольц спокійний з приводу високого рівня підтримки правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка досягла найвищого показника за час опитувань.

Про це він сказав під час пресконференції в Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Шольц переконаний, що у Німеччині не відбувається нормалізації правих ідей.

За словами канцлера, у всіх 16 федеральних землях Німеччини демократичні партії та їхні прихильники становлять переважну більшість.

"Я абсолютно впевнений, що на наступних федеральних виборах підтримка AfD не буде сильно відрізнятися від попередніх", – сказав Шольц.

Він пояснює високі результати AfD у передвиборчих опитуваннях, зокрема, невпевненістю багатьох громадян у майбутньому.

У 2021 році на виборах AfD отримала 10,3% голосів.

Нагадаємо, підтримка німецьких правопопулістів "Альтернатива для Німеччини" досягла найвищого показника за час опитувань.

Водночас рейтинг німецької правлячої коаліції "Світлофор" впав до найнижчого показника з моменту її приходу до влади в листопаді 2021 року.

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