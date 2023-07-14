В Швеции теперь разрешили сжечь Тору и Библию, Израиль уже выразил возмущение

Полиция Швеции в пятницу дала разрешение на проведение акции по сожжению еврейской и христианской священных книг возле посольства Израиля в Стокгольме.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на шведское агентство TT.

Заявку на сожжение Торы и Библии подал мужчина в возрасте 30 лет. Он пояснил, что эта акция является ответом на резонансное сожжение Корана возле стокгольмской мечети в конце июня и "символическим собранием ради свободы выражения взглядов".

Сожжение, как ожидается, состоится в субботу возле посольства Израиля в Стокгольме.

На ситуацию уже отреагировал посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман, который заявил, что "полностью осуждает сожжение священных книг, являющихся святыми для любой религии, как акт ненависти и неуважения, который не имеет ничего общего со свободой выражения взглядов".

С осуждением запланированной акции выступили и топ-чиновники Израиля – президент Ицхак Герцог, премьер Беньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Эли Коэн, пишет The Times of Israel.

Напомним, что в конце июня беженец из Ирака Салван Момика сжег Коран в Стокгольме. Это вызвало резкую реакцию мусульманского мира, в частности Турции, которая долгое время блокировала одобрение заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

После этого Шведский центр против насильственного экстремизма призвал правительство страны внести изменения в закон об общественном порядке, чтобы обеспечить возможность запретить такие публичные мероприятия, как сожжение Корана, если они угрожают национальной безопасности.