Швеция может запретить сжигание Корана

Правительство Швеции рассматривает возможность запретить сожжение Корана или других священных книг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Aftonbladet министр юстиции скандинавской страны Гуннар Строммер.

Отмечается, что шведское правительство анализирует ситуацию и решает, нужно ли менять закон.

"Мы должны спросить себя, являются ли нынешние нормы правильными, или есть основания их пересмотреть", – заявил Строммер.

По словам министр юстиции страны, Швеция стала "приоритетной мишенью" для атак террористов в связи с сожжениями Корана.

"Мы видели аресты в Швеции по подозрению в подготовке террористического преступления, а также аресты в Германии по подозрению в подготовке террористического преступления против Швеции в контексте этого. Мы также видим, что сожжение Корана, которое произошло на прошлой неделе, породило угрозы для нашей внутренней безопасности", – добавил он.

Напомним, на днях в Швеции поступили еще две заявки на проведение акций с сожжением Корана.

Предыдущая такая акция на прошлой неделе спровоцировала возмущение в мусульманском мире и серьезное нападение на посольство страны в Багдаде.

МИД Швеции в выходные опубликовал заявление, где описал акции с сожжением Корана как исламофобские. Акцию осудил также ЕС.