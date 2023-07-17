Кремль заявил об остановке "зерновой сделки"

Представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".

Пескова цитирует издание "РБК", пишет "Европейская правда".

"Фактически договоренности прекратили действие сегодня", – сказал Песков.

Он назвал причиной разрыва договоренности то, что не выполнена часть соглашения, которая касается России.

"Как только российская часть договоренностей будет выполнена, Россия немедленно вернется к соблюдению соглашения", – сказал Песков.

Срок действия Черноморского зернового коридора, через который осуществлялся экспорт украинской агропродукции по Черному морю, завершается 17 июля.

В последнее время Россия регулярно угрожала не продлить действие зернового коридора, несмотря на призывы ООН и Турции, ставших посредниками в договоренности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что он и президент России Владимир Путин придерживаются одного мнения о продлении действия "зерновой сделки".

Впоследствии в Кремле опровергли заявления турецкого президента.

По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.