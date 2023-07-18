Чешский министр: ЕС станет равноправным глобальным игроком только когда будет федерацией

Чешский министр по делам Европы Мартин Дворжак считает, что ЕС станет равноправным игроком в глобальном формате только тогда, когда превратится в федерацию.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Euractiv, сообщает "Европейская правда".

"Роль ЕС в мире постепенно растет, но она не настолько сильна, как можно было бы предположить, учитывая количество населения и экономическую мощь", – сказал чешский министр.

"Я знаю, что это совсем не популярно. Я думаю, что только Европейская федерация или Соединенные Штаты Европы поставили бы Европу в такое положение, когда мы были бы действительно равным партнером в игре между Китаем, Америкой или Россией и Индией", – добавил он.

Дворжак был назначен министром европейских дел в мае 2023 года.

Хотя чешское правительство возглавляет консервативный премьер-министр Петр Фиала, который скептически относится к углублению европейской интеграции, Дворжак не скрывает своих решительных проевропейских позиций, что является необычным для чешской публичной сферы.

"Если я определю себя федералистом, то это, несомненно, был бы возможный вариант для меня, но, с другой стороны, я очень хорошо понимаю, что политическая ситуация для этого еще не созрела. Я даже не знаю, созреет ли она когда-нибудь", – сказал министр.

По словам Дворжака, дебаты о ЕС в Чехии не являются сбалансированными, и в дискурсе явно доминируют евроскептики, тогда как те, кто пропагандирует преимущества ЕС, подвергаются остракизму.

Дворжак является членом Партии мэров и независимых (STAN), которая пока не представлена ни в одной европейской политической партии. Однако единственный чешский депутат Европарламента от STAN – Станислав Полчак – входит в группу Европейской народной партии.

Напомним, 80% граждан стран Европейского Союза считают, что странам ЕС нужно больше сотрудничать в сфере безопасности и обороны.

В прошлом году в ЕС наибольшее с 2007 года количество жителей Европейского Союза считали, что членство их стран в ЕС является хорошей вещью.