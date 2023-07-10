80% граждан стран Европейского Союза считают, что странам ЕС нужно больше сотрудничать в сфере безопасности и обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения "Евробарометр", который регулярно проводят во всех странах-членах.

Весенний опрос проводили методом личных интервью в период с 31 мая по 21 июня во всех 27 странах-членах. Всего опросили более 26 400 граждан стран ЕС.

77% респондентов выступают за то, чтобы ЕС имел общую политику в сфере обороны и безопасности.

80% считают, что сотрудничество в оборонных вопросах на уровне ЕС нужно увеличить.

77% хотели бы лучшей координации в оборонных закупках, 69% – большей способности производить оружие. 66% поддерживают увеличение расходов на оборону.

Также опрос показал, что 64% поддерживают финансирование и предоставление оружия для Украины, которая защищается от российской агрессии, а поддержка гуманитарной помощи и убежища для украинцев в ЕС приближается к 90%.

Напомним, в конце июня послы ЕС одобрили увеличение производства боеприпасов до 1 миллиона в год.

Читайте также на эту тему: Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.