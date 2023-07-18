Чеський міністр: ЄС стане рівноправним глобальним гравцем, лише коли буде федерацією

Чеський міністр у справах Європи Мартін Дворжак вважає, що ЄС стане рівноправним гравцем у глобальному форматі лише тоді, коли перетвориться на федерацію.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

"Роль ЄС у світі поступово зростає, але вона не настільки сильна, як можна було б припустити, зважаючи на кількість населення та економічну потужність", – сказав чеський міністр.

"Я знаю, що це зовсім не популярно. Я думаю, що тільки Європейська федерація або Сполучені Штати Європи поставили б Європу в таке становище, коли ми були б дійсно рівним партнером у грі між Китаєм, Америкою або Росією та Індією", – додав він.

Дворжак був призначений міністром європейських справ у травні 2023 року.

Хоча чеський уряд очолює консервативний прем'єр-міністр Петр Фіала, який скептично ставиться до поглиблення європейської інтеграції, Дворжак не приховує своїх рішучих проєвропейських позицій, що є незвичним для чеської публічної сфери.

"Якщо я визначу себе федералістом, то це, безсумнівно, був би можливий варіант для мене, але, з іншого боку, я дуже добре розумію, що політична ситуація для цього ще не дозріла. Я навіть не знаю, чи вона коли-небудь дозріє", – сказав міністр.

За словами Дворжака, дебати про ЄС у Чехії не є збалансованими, і в дискурсі явно домінують євроскептики, тоді як ті, хто пропагує переваги ЄС, піддаються остракізму.

Дворжак є членом Партії мерів і незалежних (STAN), яка наразі не представлена в жодній європейській політичній партії. Однак єдиний чеський депутат Європарламенту від STAN – Станіслав Полчак – входить до групи Європейської народної партії.

Нагадаємо, 80% громадян країн Європейського Союзу вважають, що країнам ЄС потрібно більше співпрацювати у сфері безпеки та оборони.

Торік у ЄС найбільша з 2007 року кількість жителів Європейського Союзу вважали, що членство їхніх країн у ЄС є хорошою річчю.