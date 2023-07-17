Обучение украинских пилотов на F-16 не началось, ждут выезда первой группы - Игнат

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не началось, ожидается выезд первой группы летчиков.

Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона в понедельник, сообщает "Европейская правда".

"Первая группа пилотов – будет первая волна, которая пройдет переобучение, потом будет вторая волна и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, которые нам предоставили площадки.

Речь идет о десятках. Поэтому ждем, чтобы первая группа выехала, следом будет вторая", – рассказал Игнат.

Игнат подчеркнул, что пилоты уже подготовились к учениям, выучив английский язык.

"Там терминология авиационная несколько специфическая, поэтому это потребовало определенного времени", – сказал Игнат.

Технический персонал тоже будет проходить подготовку, но у него будет другая программа, чем у пилотов, отметил спикер.

В Воздушных силах впоследствии указали на некорректную подачу информации некоторыми украинскими СМИ о том, что обучение украинских пилотов якобы началось. "Кто уже "отправил пилотов" на F-16, просим указать первоисточник, где представитель ВС об этом сказал", – отметили в Воздушных силах в Telegram.

Напомним, на саммите НАТО в Литве Резников подписал меморандум с 11 странами-членами коалиции, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Государства-участники "коалиции истребителей" также согласились, что подготовка украинских летчиков для управления западными истребителями F-16 начнется в Дании в августе.

По данным СМИ, Румыния начнет подготовку украинских пилотов на боевых самолетах F-16, вероятно, в следующем месяце.