Президент Латвии: "Вагнеровцы" в Беларуси увеличивают угрозу гибридной войны

Присутствие наемников группы "Вагнер" в Беларуси повышает риски использования методов гибридной войны.

Об этом во время визита в Литву заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Мы не можем исключить какой-то сценарий гибридной войны, например, попытку использовать миграцию как оружие, и мы знаем, что обе наши страны, Латвия и Литва, страдают от попыток режима (белорусского диктатора Александра) Лукашенко использовать миграцию как оружие. Поэтому будут попытки внедрить наемников, а также использовать их в этой гибридной войне. Все эти сценарии нужно учитывать", – сказал Ринкевичс на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Он призвал серьезно отнестись к последней информации о переброске наемников и их прибытии в Беларусь и готовиться к различным сценариям.

В то же время Ринкевичс признал, что у него нет доказательств конкретной угрозы, которую может вызвать переброска "вагнеровцев" в Беларусь.

Гитанас Науседа же указал, что цель пребывания "вагнеровцев" в Беларуси может меняться.

"Мы часто говорим о том, можно ли их переместить в том или ином направлении. Это не важно, потому что планы могут измениться в любой момент, и сам факт того, что эти группы находятся так близко к нашим границам, границам Латвии и Литвы, создает дополнительную опасность", – подчеркнул президент Литвы.

Он заверил, что по мере роста количества наемников в Беларуси Литва будет принимать дополнительные меры безопасности.

14 июля Минобороны Беларуси сообщило о присутствии бойцов ЧВК "Вагнер" на территории страны, заявив, что они обучают войска территориальной обороны.

По словам главы Минобороны Литвы, группа "Вагнера" прибыла в Беларусь без оружия.