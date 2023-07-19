Президент Латвії: "Вагнерівці" у Білорусі збільшують загрозу гібридної війни

Присутність найманців групи Вагнера у Білорусі підвищує ризики використання методів гібридної війни.

Про це під час візиту до Литви заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Ми не можемо виключити якийсь сценарій гібридної війни, наприклад, спробу використати міграцію як зброю, і ми знаємо, що обидві наші країни, Латвія і Литва, страждають від спроб режиму (білоруського диктатора Александра) Лукашенка використати міграцію як зброю. Тому будуть спроби впровадити найманців, а також використовувати їх у цій гібридній війні. Усі ці сценарії потрібно враховувати", – сказав Рінкевичс на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Він закликав серйозно поставитися до останньої інформації про перекидання найманців та їхнє прибуття в Білорусь і готуватися до різних сценаріїв.

Водночас Рінкевичс визнав, що в нього немає доказів конкретної загрози, яку може спричинити перекидання "вагнерівців" до Білорусі.

Гітанас Науседа ж вказав, що мета перебування "вагнерівців" у Білорусі може змінюватися.

"Ми часто говоримо про те, чи можна їх перемістити в тому чи іншому напрямку. Це не важливо, тому що плани можуть змінитися будь-якої миті, і сам факт того, що ці групи перебувають так близько до наших кордонів, кордонів Латвії та Литви, створює додаткову небезпеку", – наголосив президент Литви.

Він запевнив, що в міру зростання кількості найманців у Білорусі Литва вживатиме додаткових заходів безпеки.

14 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило про присутність бійців ПВК "Вагнер" на території країни, заявивши, що вони навчають війська територіальної оборони.

За словами глави Міноборони Литви, група Вагнера прибула у Білорусь без зброї.