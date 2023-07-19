В Швеции снова будут жечь Коран, полиция говорит: "Все пройдет прекрасно"

Полиция Стокгольма одобрила заявку на проведение акции возле посольства Ирака в Швеции в четверг, во время которой планируется сожжение Корана и иракского флага.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на шведское агентство TT.

Шведская полиция утверждает, что провела "хороший диалог со всеми причастными сторонами и должным образом подготовилась" к акции.

"Исходя из уровня угрозы, мы разворачиваем соответствующие силы, и все пройдет прекрасно", – заявила пресс-секретарь полиции Стокгольма Ола Остерлинг.

В демонстрации у посольства Ирака примут участие два человека. Человек, подавший заявку, рассказал TT, что это – те же люди, которые ранее этим летом сожгли Коран возле мечети в Стокгольме.

Предыдущие акции с сожжением Корана в Швеции, проведенные под разными предлогами, спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире и серьезное нападение на посольство страны в Багдаде.

На фоне этих событий правительство Швеции рассматривает возможность законодательно запретить сожжение Корана или других священных книг.