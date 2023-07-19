У Швеції знову палитимуть Коран, поліція каже: "Все мине чудово"

Поліція Стокгольма схвалила заявку на здійснення акції біля посольства Іраку у Швеції в четвер, під час якої планується спалення Корана та іракського прапора.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на шведське агентство TT.

Шведське поліція стверджує, що провела "хороший діалог із усіма причетними сторонами й належним чином підготувалась" до акції.

"Виходячи з рівня загрози, ми розгортаємо відповідні сили, й усе мине чудово", – заявила речниця поліції Стокгольма Ола Остерлінг.

У демонстрації біля посольства Іраку візьмуть участь дві людини. Людина, яка подала заявку, розповіла TT, що це – ті ж люди, які раніше цього літа спалили Коран біля мечеті в Стокгольмі.

Попередні акції зі спаленням Корану у Швеції, проведені під різними приводами, спровокували велике обурення у мусульманському світі та серйозний напад на посольство країни у Багдаді.

На тлі цих подій уряд Швеції розглядає можливість законодавчо заборонити спалення Корану або інших священних книг.