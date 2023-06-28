Столтенберг еще раз попытается убедить Турцию одобрить вступление Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал новую встречу, чтобы попытаться преодолеть возражения Турции против вступления Швеции в Альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Отмечается, что встреча состоится 6 июля, в ней примут участие высокопоставленные чиновники из Турции, Швеции и Финляндии.

"Пришло время поздравить Швецию как полноправного члена НАТО", – сказал Столтенберг.

Кроме того, на пресс-конференции с лидерами Нидерландов, Литвы, Польши, Румынии, Бельгии, Норвегии и Албании Столтенберг сказал, что Швеция еще может присоединиться к НАТО до саммита в Вильнюсе.

"Это будет хорошо для скандинавских стран, для Балтийского региона и для всего НАТО, в том числе и для Турции", – отметил он.

Генсек НАТО отметил, что будет председательствовать на этой встрече. В ней будут участвовать министры иностранных дел, руководители разведок и советники по вопросам национальной безопасности.

Членство Швеции до сих пор не ратифицировали только две страны – Венгрия и Турция. По поводу первой известно, что протокол о вступлении Швеции могут ратифицировать за считанные дни перед саммитом.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в среду, что Стокгольм все еще хочет присоединиться к НАТО до или на саммите в Вильнюсе в следующем месяце, хотя эта цель может не реализоваться.

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