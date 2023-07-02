Правительство Швеции осудило "исламофобское" сожжение Корана в Стокгольме

Правительство Швеции в воскресенье осудило сожжение Корана возле главной мечети Стокгольма, назвав его "исламофобским" актом.

Об этом заявил МИД страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

"Правительство Швеции полностью понимает, что исламофобские акты, совершенные отдельными лицами на демонстрациях в Швеции, могут быть оскорбительными для мусульман", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

"Мы решительно осуждаем эти действия, которые никоим образом не отражают взгляды шведского правительства", – добавили в ведомстве.

Заявление Министерства иностранных дел было сделано после того, как Организация исламского сотрудничества (ОИС), базирующаяся в Саудовской Аравии, призвала своих 57 стран-членов действовать против осквернения Корана.

ОИС призвала государства-члены "принять единые и коллективные меры для предотвращения повторения инцидентов осквернения копий" Корана, говорится в заявлении, обнародованном после "внеочередного" заседания.

"Сожжение Корана или любого другого священного текста является оскорбительным и актом пренебрежения и явной провокацией. Проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места ни в Швеции, ни в Европе", – заявили в МИД Швеции.

В то же время в ведомстве добавили, что Швеция имеет "конституционно защищенное право на свободу собраний, выражения взглядов и демонстраций".

Такие страны, как Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко, вызвали шведских послов в знак протеста против инцидента с сожжением Корана.

Иран воздержится от направления нового посла в Швецию в знак протеста против сожжения Корана возле мечети в Стокгольме.

Посольство Швеции в иракской столице Багдаде в четверг подверглось штурму со стороны сотен людей, которые собрались в знак протеста против акции по сожжению Корана в Стокгольме.

Эту акцию разрешили через две недели после того, как шведский апелляционный суд отклонил запрет полиции на протесты с сожжением Корана после того, как мусульманскую священную книгу сожгли возле посольства Турции в январе.