Шведская полиция разрешила акцию в Стокгольме, на которой планируют сжечь Коран

Шведская полиция дала разрешение мужчине сжечь копию Корана возле мечети в Стокгольме 28 июня – в день начала трехдневного мусульманского праздника Курбан-байрам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание DN.

Полиция Стокгольма вызвала подкрепление из других частей страны на случай каких-либо нарушений общественного порядка, связанных с демонстрацией в среду, 28 июня.

Ожидается, что в акции примут участие два человека, согласно заявке на получение разрешения.

Заявитель – 37-летний мужчина, чьи заявки на сожжение Корана ранее были отклонены. Он настаивает, что сожжение не связано с заявкой Швеции на вступление в НАТО и не должно рассматриваться как акт ненависти против мусульман, а целью является критика Корана и законов шариата.

Полиция в разрешении на проведение акции предупредила заявителя о необходимости соблюдать действующие правила относительно разжигания огня. Сейчас во всем регионе Стокгольма действует запрет на разведение огня из-за повышенного риска лесных пожаров.

Отмечается, что эту акцию разрешили через две недели после того, как шведский апелляционный суд отклонил запрет полиции на протесты с сожжением Корана после того, как мусульманскую священную книгу сожгли возле посольства Турции в январе.

Январское сожжение привело к неделям протестов мусульманского сообщества, призывам к бойкоту шведских товаров и еще больше затормозило заявку Швеции на членство в НАТО.

Турция в последние недели неоднократно выражала возмущение антитурецкими акциями в Швеции. Между тем Швеция заявляет, что свобода слова твердо закреплена в ее конституции.

Ранее шведская прокуратура заочно арестовала крайне правого активиста Расмуса Палудана, который стал известным из-за акций по сжиганию Корана в странах Северной Европы в знак протеста против нежелания Турции одобрять вступление Швеции в НАТО.

Палудан обещал "каждую пятницу жечь Коран" до тех пор, пока Турция не разблокирует принятие Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал, что Швеция не может рассчитывать на ратификацию вступления в Альянс, пока возможно такое выражение взглядов.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в среду, что Стокгольм все еще хочет присоединиться к НАТО до или на саммите в Вильнюсе в следующем месяце, хотя эта цель может не реализоваться.

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