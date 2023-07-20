В центре Багдада штурмовали посольство Швеции из-за запланированного сожжения Корана

В центре иракской столицы Багдада сотни людей штурмовали посольство Швеции и подожгли его в знак протеста против очередной акции с сожжением Корана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отметили в пресс-службе Министерства иностранных дел Швеции, сотрудники посольства в Багдаде не пострадали.

Шведский МИД осудил нападение и подчеркнул необходимость защиты дипломатических представительств со стороны иракских властей.

фото Reuters

фото Reuters

Демонстрацию созвали сторонники шиитского священнослужителя Муктады Садра, чтобы протестовать против запланированного сожжения Корана в Швеции.

Люди начали собираться возле посольства около часа ночи в четверг, скандируя лозунги в поддержку Садра. Через час они начали штурмовать здание посольства.

Впоследствии из здания посольства начал подниматься дым.

Накануне стало известно, что полиция Стокгольма одобрила заявку на проведение акции возле посольства Ирака в Швеции в четверг, во время которой планируется сожжение Корана и иракского флага.

Предыдущие акции с сожжением Корана в Швеции, проведенные под разными предлогами, также спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире и серьезное нападение на посольство страны в Багдаде.

На фоне этих событий правительство Швеции рассматривает возможность законодательно запретить сожжение Корана или других священных книг.