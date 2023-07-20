У центрі Багдада штурмували посольство Швеції через заплановане спалення Корану

У центрі іракської столиці Багдада сотні людей штурмували посольство Швеції і підпалили його на знак протесту проти чергової акції зі спаленням Корану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Швеції, співробітники посольства у Багдаді не постраждали.

Шведське МЗС засудили напад і наголосили на необхідності захисту дипломатичних представництв з боку іракської влади.

Reuters

Reuters

Демонстрацію скликали прихильники шиїтського священнослужителя Муктади Садра, щоб протестувати проти запланованого спалення Корану в Швеції.

Люди почали збиратися біля посольства близько першої години ночі в четвер, скандуючи гасла на підтримку Садра. Через годину вони почали штурмувати будівлю посольства.

Згодом з будівлі посольства почав підійматися дим.

Напередодні стало відомо, що поліція Стокгольма схвалила заявку на здійснення акції біля посольства Іраку у Швеції в четвер, під час якої планується спалення Корана та іракського прапора.

Попередні акції зі спаленням Корану у Швеції, проведені під різними приводами, також спровокували велике обурення у мусульманському світі та серйозний напад на посольство країни у Багдаді.

На тлі цих подій уряд Швеції розглядає можливість законодавчо заборонити спалення Корану або інших священних книг.