Дипломаты РФ утратят "бесплатную" дачу возле Турку после решения о закрытии консульства

Город Турку в Финляндии прекратит оплачивать аренду летней дачи на острове, которой десятилетиями бесплатно пользовались представители консульства РФ.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Мэр Турку Минна Арве сразу после известия о закрытии консульства заявила, что город прекратит оплачивать аренду дачи и безотлагательно направит соответствующее письмо.

Финские СМИ ранее сообщали, что персонал российского посольства десятилетиями бесплатно пользовался домом, построенным в 1970-х годах на острове Какскерта рядом с городом. За год на него тратили около 10 тысяч евро.

TONI LEHTINEN / HS

Вопрос оказался в фокусе внимания еще в прошлом году, после начала полномасштабной войны, но власти города объясняли, что в этом случае не могут в одностороннем порядке прекратить договор аренды.

Напомним, в среду Финляндия заявила о решении закрыть российское генконсульство в Турку и отзовет лицензию с 1 октября 2023 года. Это является ответной мерой на закрытие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

На встрече также обсуждали вопрос российского консульства в Мариехамне – главном городе Аландских островов, шведскоязычного региона в составе Финляндии.