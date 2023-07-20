Дипломаты РФ утратят "бесплатную" дачу возле Турку после решения о закрытии консульства
Город Турку в Финляндии прекратит оплачивать аренду летней дачи на острове, которой десятилетиями бесплатно пользовались представители консульства РФ.
Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".
Мэр Турку Минна Арве сразу после известия о закрытии консульства заявила, что город прекратит оплачивать аренду дачи и безотлагательно направит соответствующее письмо.
Финские СМИ ранее сообщали, что персонал российского посольства десятилетиями бесплатно пользовался домом, построенным в 1970-х годах на острове Какскерта рядом с городом. За год на него тратили около 10 тысяч евро.
Вопрос оказался в фокусе внимания еще в прошлом году, после начала полномасштабной войны, но власти города объясняли, что в этом случае не могут в одностороннем порядке прекратить договор аренды.
Напомним, в среду Финляндия заявила о решении закрыть российское генконсульство в Турку и отзовет лицензию с 1 октября 2023 года. Это является ответной мерой на закрытие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
На встрече также обсуждали вопрос российского консульства в Мариехамне – главном городе Аландских островов, шведскоязычного региона в составе Финляндии.