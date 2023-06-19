В Финляндии проверят, можно ли закрыть консульство РФ на Аландских островах

Финский президент Саули Ниинистё поручил проверить основания закрытия консульства России на Аландских островах, возле которого с самого первого дня полномасштабного вторжения в Украину продолжаются акции протеста.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам Ниинистё, вопрос закрытия российского консульства "гораздо шире и связан с демилитаризацией Аландских островов", которая определяется отдельным международным соглашением.

"Я попросил разъяснить правовой статус этого консульства в этих договорных структурах. Если, как утверждают некоторые, это связано с Парижским мирным договором, тогда к нему привлечено довольно много сторон, и соглашение не является двусторонним. Но, как я уже сказал, хорошо бы разобраться с этим", – добавил он.

По словам президента Финляндии, важно, чтобы российское консульство осталось в своей роли. Если это не так, Финляндия пересмотрит этот вопрос.

Аландские острова были впервые демилитаризованы после Крымской войны 1856 года на мирных переговорах в Париже. После Второй мировой войны демилитаризация была подтверждена Парижским мирным договором 1947 года.

Консульство РФ работает в Мариехамне, главном городе Аландских островов – шведскоязычного региона в составе Финляндии – с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов.

Положение консульства РФ на Аландских островах стало предметом обсуждений после вступления Финляндии в НАТО. Дискуссии разгорелись с новой силой после того, как Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в Мариехамне уже более 400 дней подряд проводят акции под местным консульством России против ее агрессивной войны.