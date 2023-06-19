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В Финляндии проверят, можно ли закрыть консульство РФ на Аландских островах

Понедельник, 19 июня 2023, 17:29

Финский президент Саули Ниинистё поручил проверить основания закрытия консульства России на Аландских островах, возле которого с самого первого дня полномасштабного вторжения в Украину продолжаются акции протеста.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам Ниинистё, вопрос закрытия российского консульства "гораздо шире и связан с демилитаризацией Аландских островов", которая определяется отдельным международным соглашением.

"Я попросил разъяснить правовой статус этого консульства в этих договорных структурах. Если, как утверждают некоторые, это связано с Парижским мирным договором, тогда к нему привлечено довольно много сторон, и соглашение не является двусторонним. Но, как я уже сказал, хорошо бы разобраться с этим", – добавил он.

По словам президента Финляндии, важно, чтобы российское консульство осталось в своей роли. Если это не так, Финляндия пересмотрит этот вопрос.

Все больше финнов хотят закрытия российского консульства на Аландских островах

Аландские острова были впервые демилитаризованы после Крымской войны 1856 года на мирных переговорах в Париже. После Второй мировой войны демилитаризация была подтверждена Парижским мирным договором 1947 года.

Консульство РФ работает в Мариехамне, главном городе Аландских островов – шведскоязычного региона в составе Финляндии – с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов.

Положение консульства РФ на Аландских островах стало предметом обсуждений после вступления Финляндии в НАТО. Дискуссии разгорелись с новой силой после того, как Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в Мариехамне уже более 400 дней подряд проводят акции под местным консульством России против ее агрессивной войны.

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