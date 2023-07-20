Жительницу Молдовы оштрафовали за видео с призывом уничтожать украинцев

Жительницу Молдовы оштрафовали на 25 тысяч леев (почти 1500 долларов) по обвинению в разжигании ненависти и подстрекательстве к насильственным действиям.

Соответствующее решение вынес суд города Бельцы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как отметили в прокуратуре муниципалитета, 30-летняя гражданка Молдовы и Румынии опубликовала в Tik Tok видео. В нем женщина, надев советскую военную фуражку, заявила, что "украинский народ надо было ликвидировать еще во время Второй мировой войны".

"Она обратилась к представителям украинского народа, назвав их "фашистами" и заявив, что их страна погибает из-за них. То есть продемонстрировала публичное разжигание ненависти и провоцирование вражды с целью унижения национальной чести и достоинства украинского народа", – отметили в прокуратуре.

На суде обвиняемая полностью признала вину. Приговор можно обжаловать в течение 15 дней в Апелляционной палате.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Латвии оштрафувала гражданина республики на 15 тысяч евро за незаконную "интеллектуальную и физическую" поддержку РФ.

Впоследствии стало известно, что этим гражданином оказался бывший шеф-редактор прокремлевского ресурса "Sputnik Литва" Марат Касем.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что считает решение прокуратуры слишком мягким.