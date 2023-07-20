Мешканку Молдови оштрафували за відео із закликом знищувати українців

Мешканку Молдови оштрафували на 25 тисяч леїв (майже 1500 доларів) за обвинуваченням у розпалюванні ненависті та підбурюванні до насильницьких дій.

Відповідне рішення виніс суд міста Бєльці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Як зазначили у прокуратурі муніципалітету, 30-річна громадянка Молдови та Румунії опублікувала в Tik Tok відео. У ньому жінка, надівши радянський військовий кашкет, заявила, що "український народ треба було ліквідувати ще під час Другої світової війни".

"Вона звернулася до представників українського народу, назвавши їх "фашистами" і заявивши, що їхня країна гине через них. Тобто продемонструвала публічне розпалювання ненависті та провокування ворожнечі з метою приниження національної честі та гідності українського народу", – зазначили в прокуратурі.

На суді обвинувачена повністю визнала провину. Вирок можна оскаржити протягом 15 днів в Апеляційній палаті.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура Латвії оштрафувала громадянина республіки на 15 тисяч євро за незаконну "інтелектуальну та фізичну" підтримку РФ.

Згодом стало відомо, що цим громадянином виявився колишній шеф-редактор прокремлівського ресурсу "Sputnik Литва" Марат Касем.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що вважає рішення прокуратури занадто м'яким.