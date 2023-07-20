Швеция после штурма посольства в Багдаде вызывает руководителя дипмиссии Ирака

Швеция вызвала руководителя дипломатической миссии Ирака в стране в связи с новым нападением на ее посольство в Багдаде.

Как сообщает SVT, об этом объявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

Министр подчеркнул, что власти принимающей страны обязаны защищать дипломатические миссии согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях.

"Очевидно, что власти Ирака серьезно провалили это обязательство... То, что произошло – абсолютно неприемлемо", – заявил Билльстрём.

Он отметил, что временного поверенного в делах Ирака вызывают в МИД Швеции.

"Правительство сейчас размышляет, какие дополнительные меры принять в связи с тем, что произошло", – добавил Билльстрём.

Напомним, в ночь на четверг сотни людей штурмовали посольство Швеции в Багдаде и подожгли его, возмущаясь очередной акцией с сожжением Корана. Это уже второе нападение на посольство в Багдаде по этому поводу.