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Швеція після штурму посольства у Багдаді викликає керівника дипмісії Іраку

Четвер, 20 липня 2023, 12:04

Швеція викликала керівника дипломатичної місії Іраку в країні у зв’язку з новим нападом на її посольство у Багдаді.

Як повідомляє SVT, про це оголосив міністр закордонних справ Тобіас Більстрьом. 

Міністр наголосив, що влада приймаючої країни зобов’язана захищати дипломатичні місії згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини. 

Швеція може заборонити спалення Корану

"Очевидно, що влада Іраку серйозно провалила це зобов’язання… Те, що сталося – абсолютно неприйнятно", – заявив Тобіас Більстрьом. 

Він зазначив, що тимчасового повіреного у справах Іраку викликають до МЗС Швеції. 

"Уряд зараз розмірковує, яких додаткових заходів вжити у зв’язку з тим, що сталося", – додав Більстрьом. 

Нагадаємо, у ніч на четвер сотні людей штурмували посольство Швеції у Багдаді і підпалили його, обурюючись черговою акцією зі спаленням Корану. Це вже другий напад на посольство у Багдаді з цього приводу. 

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Швеція