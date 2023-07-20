Швеція після штурму посольства у Багдаді викликає керівника дипмісії Іраку

Швеція викликала керівника дипломатичної місії Іраку в країні у зв’язку з новим нападом на її посольство у Багдаді.

Як повідомляє SVT, про це оголосив міністр закордонних справ Тобіас Більстрьом.

Міністр наголосив, що влада приймаючої країни зобов’язана захищати дипломатичні місії згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

"Очевидно, що влада Іраку серйозно провалила це зобов’язання… Те, що сталося – абсолютно неприйнятно", – заявив Тобіас Більстрьом.

Він зазначив, що тимчасового повіреного у справах Іраку викликають до МЗС Швеції.

"Уряд зараз розмірковує, яких додаткових заходів вжити у зв’язку з тим, що сталося", – додав Більстрьом.

Нагадаємо, у ніч на четвер сотні людей штурмували посольство Швеції у Багдаді і підпалили його, обурюючись черговою акцією зі спаленням Корану. Це вже другий напад на посольство у Багдаді з цього приводу.