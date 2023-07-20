Спикер парламента Грузии раскритиковал тон Киева в разговорах с Тбилиси

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил убеждение, что часть украинской власти выбрала своей политикой нападки на грузинский народ.

Слова Папуашвили цитирует портал "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Спикер грузинского парламента заявил, что с учетом агрессии Москвы против Тбилиси он не думает, "что власти Украины имеют право разговаривать с Грузией с морального пьедестала".

"Со страной, которая пережила три войны с Россией, и когда мы были в этой войне, мы никого ни в чем не упрекали, ни от кого ничего не требовали и ни на кого не смотрели с такого пьедестала", – отметил Папуашвили.

По его мнению, "Украина может иметь приоритет или преимущество говорить с морального пьедестала относительно многих стран, в том числе стран ЕС", которые, заявил он, "после аннексии Россией Крыма в 2014 году начали осуществлять стратегические проекты с Россией и проводили совместные учения".

"Мы уважаем украинское государство и народ. К сожалению, власти Украины сегодня расходятся с интересами собственного народа, потому что нападают на грузинский народ", – добавил Папуашвили.

Председатель парламента Грузии также выразил убеждение, что после завершения войны "украинский народ еще раз оценит это и скажет, что, в конце концов, именно Грузия и грузинский народ были самыми искренними сторонниками украинского народа в этой войне".

"Потому, что касается дружбы, она познается именно в беде, и когда идет такая война, и в состоянии этой войны власти Украины осуществляют нападки на грузинский народ, в том числе и такими заявлениями, распространяя дезинформацию, по поводу обхода санкций", – считает Папуашвили.

"Это как раз и есть недружественное поведение, в том числе и то, что Грузия оказалась единственной страной для Украины, в которой, как она считала, ей не нужен посол и не нужен посол грузинского народа в собственной столице, который был единственным послом, который оставался у них послом, несмотря на свист пуль, а президент Зеленский ни разу за это его не поблагодарил. Вместо этого же его фактически выгнали из страны", – резюмировал спикер.

Следует отметить, что заявление Папуашвили относительно послов, которые оставались в Киеве в первый месяц российского вторжения, не соответствует действительности, ведь кроме грузинского посла, в украинской столице также находились как минимум послы Польши и Ватикана.

После последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций". Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в начале июля покинул Киев.

В среду стало известно, что к Саакашвили после шестимесячной задержки пустили польских врачей.