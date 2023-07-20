Спікер парламенту Грузії розкритикував тон Києва в розмовах із Тбілісі

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі висловив переконання, що частина української влади обрала своєю політикою нападки на грузинський народ.

Слова Папуашвілі цитує портал "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

Спікер грузинського парламенту заявив, що з урахуванням агресії Москви проти Тбілісі він не думає, "що влада України має право розмовляти з Грузією з морального п'єдесталу".

"З країною, яка пережила три війни з Росією, і коли ми були в цій війні, ми нікому ні в чому не дорікали, ні від кого нічого не вимагали та ні на кого не дивилися з такого п'єдесталу", – зазначив Папуашвілі.

На його думку, "Україна може мати пріоритет або перевагу говорити з морального п'єдесталу відносно багатьох країн, зокрема країн ЄС", які, заявив він, "після анексії Росією Криму 2014 року почали здійснювати стратегічні проєкти з Росією і проводили спільні навчання".

"Ми поважаємо українську державу і народ. На жаль, влада України сьогодні розходиться з інтересами власного народу, тому що нападає на грузинський народ", – додав Папуашвілі.

Голова парламенту Грузії також висловив переконання, що після завершення війни "український народ ще раз оцінить це і скаже, що, врешті-решт, саме Грузія і грузинський народ були найщирішими прихильниками українського народу в цій війні".

"Тому, що стосується дружби, вона пізнається саме в біді, і коли йде така війна, і в стані цієї війни влада України здійснює нападки на грузинський народ, зокрема й такими заявами, поширюючи дезінформацію, з приводу обходу санкцій", – вважає Папуашвілі.

"Це якраз і є недружня поведінка, зокрема й те, що Грузія виявилася єдиною країною для України, в якій, як вона вважала, їй не потрібен посол і не потрібен посол грузинського народу у власній столиці, який був єдиним послом, який залишався в них, попри свист куль, а президент Зеленський жодного разу за це йому не подякував. Замість цього ж його фактично вигнали з країни", – резюмував спікер.

Після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі на початку липня покинув Київ.

У середу стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів.