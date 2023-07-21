В Финляндии четырех мужчин подозревают в планировании терактов и "расовой войны"

Полиция Финляндии обвиняет четырех мужчин ультраправых взглядов в совершении тяжкого преступления в террористических целях с применением огнестрельного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, подозреваемые руководствовались мотивами "идеологии акселерационизма", который ставит перед собой цель – "крах демократического общества насильственными методами".

По словам инспектора полиции Хяме Туомас Кууре, обвиняемые в своем общении использовали слова "осада", "разжигание" и "расовая война".

В качестве объектов нападения подозреваемые выбирали людей с определенным цветом кожи и политическими взглядами. Уточняется, что трое из них обучались с целью совершить теракт.

Утверждается, что с помощью 3D-принтера обвиняемые изготавливали пистолеты-пулеметы FGC-9, четыре из которых правоохранители конфисковали. Они также изъяли множество компонентов для дальнейшей сборки оружия и 1,5 тысячи патронов к нему.

Одного из возможных преступников подозревают в краже и сожжении радужных флагов в городе Оулу. Другой обвиняемый якобы распространял домашние адреса бывшего министра Финляндии Марии Охисало и генпрокурора Раи Тойвиайнен.

Согласно информации Yle, один из подозреваемых 1957 года рождения – известный лидер мнений в праворадикальных и неонацистских кругах.

Ранее Министерство внутренних дел Великобритании предупредило о том, что в стране растет риск внутреннего терроризма.

Перед этим сообщалось, что лидеры Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе во вторник согласовали новые масштабные оборонные планы, отражающие необходимость борьбы с такими угрозами, как Россия и терроризм.