У Британії попередили про ризики внутрішнього тероризму

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії попереджає про те, що в країні зростає ризик внутрішнього тероризму.

Як пише "Європейська правда", про це заявила глава британського МВС Суелла Браверман, представляючи антитерористичну стратегію CONTEST, яка була оновлена вперше за останні п'ять років, повідомляє Sky News.

За словами Браверман, нині Британія постає перед "внутрішньою терористичною загрозою, яка є менш передбачуваною, її важче виявити і розслідувати".

Також вона згадала про "постійну загрозою з боку ісламістських терористичних угруповань за кордоном, яка розвивається", та "оперативне середовище, в якому технології продовжують створювати як можливості, так і ризики для наших антитерористичних зусиль".

Саме тому, за словами міністерки, в британському уряді вважають, що "ризик тероризму знову зростає".

Стратегія CONTEST існує з 2003 року і востаннє була оновлена у 2018 році після п'яти терористичних атак у 2017 році, серед яких вибухи на Манчестер Арені під час концерту і теракт на Лондонському мосту.

У цьогорічному огляді підкреслюється, що "основна внутрішня терористична загроза" походить від "ісламістського тероризму".

Раніше повідомлялося, що лідери Північноатлантичного альянсу на саміті у Вільнюсі у вівторок узгодили нові масштабні оборонні плани, що відображають необхідність боротьби з такими загрозами, як Росія й тероризм.