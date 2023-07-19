Польша угрожает "закрыть" границу с Украиной: требует продлить зерновой запрет

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в среду заявил, что Польша не будет открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября, если тогда истечет срок моратория Еврокомиссии на импорт украинского зерна.

Как пишет "Европейская правда", слова Моравецкого цитирует агентство РАР.

Польский премьер напомнил, что, согласно решению Еврокомиссии, Польша должна снова открыть границу с Украиной для импорта зерновых 15 сентября, то есть менее чем через два месяца.

"Я хочу четко заявить от Министерства сельского хозяйства Республики Польша, что мы не откроем эту границу. Или Европейская комиссия согласится разработать... регламент, который продлит этот запрет, или мы это сделаем сами", – сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что этот шаг Варшава принимает "не против украинцев", а "для польских фермеров".

"Поляки зарабатывают на транзите, это не грозит дестабилизацией внутреннего рынка, поэтому мы облегчаем этот экспорт и делаем транзит возможным", – добавил он, отметив, что закрытие границы будет касаться и других сельскохозяйственных товаров.

Ранее в среду пять центральноевропейских членов Евросоюза – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия – совместно обратились к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Центральноевропейские страны опасаются, что прекращение "зерновой сделки" Россией может привести к увеличению потоков зерна и возникновению узких мест в этих пяти странах.

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