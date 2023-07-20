Шмыгаль назвал намерение Польши блокировать украинское зерно "недружественным и популистским"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал "недружественным и популистским" шагом планы Польши блокировать экспорт украинского зерна.

Об этом Шмыгаль заявил в своем Twitter в четверг 20 июля, сообщает "Европейская правда".

Шмыгаль подчеркнул, что Россия сорвала зерновую инициативу, уничтожает инфраструктуру черноморских портов, в очередной раз провоцирует мировой продовольственный кризис.

В это критическое время Польша, по словам главы правительства, намерена и дальше блокировать экспорт украинского зерна в ЕС.

"Это недружественный и популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины. Призываем партнеров и Европейскую комиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС", – отметил Шмыгаль.

Это солидарность не только с Украиной, но и с миром, который нуждается в украинском зерне, подчеркнул премьер-министр.

Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после срыва Черноморской зерновой инициативы раскритиковала угрозы польских властей закрыть границу для украинского зерна.

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