Лукашенко утвердил порядок лишения гражданства Беларуси за "экстремизм"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил указ, дополняющий процедуру лишения гражданства за "экстремизм".

Об этом сообщает Zerkalo.io, пишет "Европейская правда".

21 июля Лукашенко утвердил текст присяги гражданина и перечень тех, кто от нее освобождается, а также одновременно – процедуру представления президенту материалов по утрате гражданства "за участие в экстремистской деятельности или нанесение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь лицами, находящимися за пределами страны".

Указ является продолжением последних изменений в закон о гражданстве, вступивших в силу 11 июля, где сделали возможным лишение гражданства "за экстремизм" или "вред государству" белорусов, выехавших из страны.

Поскольку конституция не позволяет лишать гражданства Беларуси, это положение сформулировали как "утрата гражданства" на основании приговора суда за соответствующие нарушения.

Напомним, в конце июня Верховный суд Беларуси подтвердил заочный 15-летний приговор лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской и ее соратникам.

Также в Беларуси заблокировали несколько украинских СМИ за "дискредитацию" Лукашенко.