В Беларуси заблокировали несколько украинских СМИ из-за "дискредитации" Лукашенко

Прокуратура Витебской области Беларуси распорядилась "ограничить доступ" к сайтам нескольких популярных украинских интернет-изданий из-за "информации экстремистского характера".

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Беларуси, которое цитирует "Европейская правда".

Блокировка касается сайтов украинских изданий "Главред", hromadske, news.online и "Трибун", а также портала "Спектр".

"На указанных порталах размещалась информация экстремистского характера, побуждавшая граждан к противодействию государственной власти Республики Беларусь в связи с ситуацией по ЧВК "Вагнер", – заявили в белорусской прокуратуре.

Кроме того, по версии Минска, "Главред", hromadske и news.online также сообщали "недостоверные сведения, дискредитирующие президента Республики Беларусь".

Напомним, в минувшие выходные руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин начал, а затем отменил мятеж из-за критики российского военного руководства. По договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко Пригожин отправился в Беларусь.

После этого министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

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