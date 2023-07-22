Лукашенко затвердив порядок позбавлення громадянства Білорусі за "екстремізм"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко затвердив указ, що доповнює процедуру позбавлення громадянства за "екстремізм".

Про це повідомляє Zerkalo.io, пише "Європейська правда".

21 липня Лукашенко затвердив текст присяги громадянина і перелік тих, хто від неї звільняється, а також одночасно – процедуру подання президентові матеріалів щодо втрати громадянства "за участь в екстремістській діяльності чи завдання тяжкої шкоди інтересам Республіки Білорусь особами, що перебувають за межами країни".

Указ є продовженням останніх змін у закон про громадянство, що набули чинності 11 липня, де уможливили позбавлення громадянства "за екстремізм" чи "шкоду державі" білорусів, які виїхали з країни.

Оскільки конституція не дозволяє позбавляти громадянства Білорусі, це положення сформулювали як "втрата громадянства" на підставі вироку суду за відповідні порушення.

Нагадаємо, наприкінці червня Верховний суд Білорусі підтвердив заочний 15-річний вирок лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та її соратникам.

Також у Білорусі заблокували кілька українських ЗМІ за "дискредитацію" Лукашенка.