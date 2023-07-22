Блинкен пообещал изменения на поле боя, когда "развернутся" ВСУ
Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег от преждевременных выводов относительно украинского контрнаступления.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо, сообщает "Голос Америки".
"И когда они развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", – заявил госсекретарь США.
По словам Блинкена, Соединенные Штаты "с самого начала говорили, что это будет трудно".
"Вы, наверное, слышали, и многие люди говорили о том, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", – добавил госсекретарь США.
Ранее Минобороны Эстонии рассказало, что атаки российских оккупационных войск на северо-востоке Украины, вероятно, усложнят контрнаступление ВСУ на юге.
Перед этим директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил в четверг, что он остается оптимистом относительно того, что Украина сможет продвинуться в своем наступлении против России.