Блінкен пообіцяв зміни на полі бою, коли "розгорнуться" ЗСУ

Держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг від передчасних висновків щодо українського контрнаступу.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на Аспенському безпековому форумі в Колорадо, повідмляє "Голос Америки".

"І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, усі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін", – заявив держсекретар США.

За словами Блінкена, Сполучені Штати "з самого початку говорили, що це буде важко".

"Ви, мабуть, чули, і багато людей говорило про те, що росіяни підготували серйозні і укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них", – додав держсекретар США.

Раніше Міноборони Естонії розповіло, що атаки російських окупаційних військ на північному сході України, ймовірно, ускладнять контрнаступ ЗСУ на півдні.

Перед цим директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив у четвер, що він залишається оптимістом щодо того, що Україна зможе просунутися у своєму наступі проти Росії.