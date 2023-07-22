Посол Украины в Германии выступил на берлинском прайде

Посол Украины в Германии Алексей Макеев поддержал украинское ЛГБТ-сообщество на берлинском CSD-параде.

Об этом Макеев написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Свобода. Равенство. Разнообразие. Это ценности, которые мы празднуем сегодня в Берлине и одновременно защищаем в Украине", – сделал заявление дипломат из кузова грузовика с украинскими участниками CSD-парада.

Freedom. Equality. Diversity 🏳️‍🌈



Das sind Werte, die wir heute in #Berlin feiern und gleichzeitig in der Ukraine verteidigen.



Unsere Fahne hat zwei Farben 💙💛, unter der wir alle Farben der 🌈 -Flagge verteidigen!#CSDBerlin @VitscheBerlin @kaiwegner pic.twitter.com/wzHygLoyFM — Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) July 22, 2023

Макеев добавил, что украинский флаг имеет два цвета, "под которыми Украина защищает цвета ЛГБТ-сообщества".

Отметим, что в берлинском прайде должны были принять участие 75 грузовиков и множество пеших групп, которые двигались от улицы Лейпцигерштрассе через Потсдамскую площадь до Бранденбургских ворот, где состоялся митинг.

Среди других групп участие приняли и украинцы, которые проехали в кузове грузовика под девизом "Be Pride Like Ukraine" – "Будь горд, как Украина".

Ранее сообщалось, что 37 государств вместе с Украиной призвали Венгрию не дискриминировать ЛГБТ-сообщество.

Перед этим пророссийская радикальная группировка Alt-Info сорвала ЛГБТ-фестиваль Tbilisi Pride после того, как полицейский кордон провалили и место проведения мероприятия разгромили.