Посол Украины в Германии выступил на берлинском прайде
Суббота, 22 июля 2023, 16:25
Посол Украины в Германии Алексей Макеев поддержал украинское ЛГБТ-сообщество на берлинском CSD-параде.
Об этом Макеев написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".
"Свобода. Равенство. Разнообразие. Это ценности, которые мы празднуем сегодня в Берлине и одновременно защищаем в Украине", – сделал заявление дипломат из кузова грузовика с украинскими участниками CSD-парада.
Freedom. Equality. Diversity 🏳️🌈— Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) July 22, 2023
Das sind Werte, die wir heute in #Berlin feiern und gleichzeitig in der Ukraine verteidigen.
Unsere Fahne hat zwei Farben 💙💛, unter der wir alle Farben der 🌈 -Flagge verteidigen!#CSDBerlin @VitscheBerlin @kaiwegner pic.twitter.com/wzHygLoyFM
Макеев добавил, что украинский флаг имеет два цвета, "под которыми Украина защищает цвета ЛГБТ-сообщества".
Отметим, что в берлинском прайде должны были принять участие 75 грузовиков и множество пеших групп, которые двигались от улицы Лейпцигерштрассе через Потсдамскую площадь до Бранденбургских ворот, где состоялся митинг.
Среди других групп участие приняли и украинцы, которые проехали в кузове грузовика под девизом "Be Pride Like Ukraine" – "Будь горд, как Украина".
Be Pride like Ukraine!@VitscheBerlin #CSDBerlin https://t.co/DC1fDdxZqY pic.twitter.com/w6Z6ot82Y5— Krista-Marija Läbe (@krista__marija) July 22, 2023
Ранее сообщалось, что 37 государств вместе с Украиной призвали Венгрию не дискриминировать ЛГБТ-сообщество.
Перед этим пророссийская радикальная группировка Alt-Info сорвала ЛГБТ-фестиваль Tbilisi Pride после того, как полицейский кордон провалили и место проведения мероприятия разгромили.