Посол України у Німеччині виступив на берлінському прайді

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв підтримав українську ЛГБТ-спільноту на берлінському CSD-параді.

Про це Макєєв написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Свобода. Рівність. Різноманітність. Це цінності, які ми святкуємо сьогодні у Берліні і водночас захищаємо в Україні", – зробив заяву дипломат із кузова вантажівки з українськими учасниками CSD-параду.

Freedom. Equality. Diversity 🏳️‍🌈



Das sind Werte, die wir heute in #Berlin feiern und gleichzeitig in der Ukraine verteidigen.



Unsere Fahne hat zwei Farben 💙💛, unter der wir alle Farben der 🌈 -Flagge verteidigen!#CSDBerlin @VitscheBerlin @kaiwegner pic.twitter.com/wzHygLoyFM — Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) July 22, 2023

Макєєв додав, що український прапор має два кольори, "під якими Україна захищає кольори ЛГБТ-спільноти".

Зазначимо, что в берлінському прайді мали взяти участь 75 вантажіков та безліч піших груп, які рухались від вулиці Лейпцигерштрассе через Потсдамську площу до Бранденбурзьких воріт, де відбувся мітинг.

Серед інших груп участь взяли і українці, які проїхали в кузові вантажівки під девізом "Be Pride Like Ukraine" – "Будь гордий, як Україна".

Раніше повідомлялося, що 37 держав разом з Україною закликали Угорщину не дискримінувати ЛГБТ-спільноту.

Перед цим проросійське радикальне угруповання Alt-Info зірвало ЛГБТ-фестиваль Tbilisi Pride після того, як поліцейський кордон провали й місце проведення заходу розгромили.