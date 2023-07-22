Известную российскую теннисистку не пустили в Польшу

Пограничная служба Польши помешала въезду в страну известной российской теннисистке Вере Звонаревой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Министерство внутренних дел Польши.

Как говорится в заявлении МВД страны, спортсменка, которая дважды играла в финалах престижных турниров серии "Большого шлема", пыталась въехать в Польшу, используя визу, выданную Францией, когда летела из Белграда в Варшаву.

Отмечается, что после прилета из Сербии теннисистка, осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена и после 12:00 по местному времени 22 июля вылетела в Черногорию.

Ведомство подчеркнуло, что россиянку, которая находится в списке лиц, пребывание которых на территории Польши является нежелательным, Пограничная служба не впустила из соображений государственной безопасности и охраны общественного порядка.

"Польша последовательно выступает против режимов Путина и Лукашенко, отказывая во въезде в нашу страну лицам, которые поддерживают действия России и Беларуси", – резюмируется в сообщении МВД страны.

Ранее Департамент миграции Литвы с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года отменил вид на жительство для 135 российских граждан, которые разделяют взгляды Кремля на войну.

На прошлой неделе, как сообщалось, Департамент миграции Литвы аннулировал вид на жительство, выданный гражданину России Владимиру Водо, после того, как спецслужбы признали, что он представляет угрозу национальной безопасности.