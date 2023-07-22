Відому російську тенісистку не пустили до Польщі

Прикордонна служба Польщі перешкодила в'їзду до країни відомій російській тенісистці Вєрі Звонарьовій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі.

Як йдеться у заяві МВД країни, спортсменка, яка двічі грала у фіналах найпрестижнішних турнірів серії "Великого шлема", намагалася в'їхати в Польщу, використовуючи візу, видану Францією, коли летіла з Белграда до Варшави.

Зазначається, що після прильоту з Сербії тенісистка, залишилася в транзитній зоні варшавського аеропорту імені Шопена і після 12:00 за місцевим часом 22 липня вилетіла до Чорногорії.

Відомство наголосило, що росіянку, яка перебуває у списку осіб, перебування яких на території Польщі є небажаним, Прикордонна служба не впустила з міркувань державної безпеки та охорони громадського порядку.

"Польща послідовно виступає проти режимів Путіна і Лукашенка, відмовляючи у в'їзді до нашої країни особам, які підтримують дії Росії та Білорусі", – резюмується в повідомленні МВД країни.

Раніше Департамент міграції Литви з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року скасував посвідки на проживання для 135 російських громадян, які поділяють погляди Кремля на війну.

Минулого тижня, як повідомлялось, Департамент міграції Литви анулював дозвіл на проживання, виданий громадянину Росії Владіміру Водо, після того, як спецслужби визнали, що він становить загрозу національній безпеці.