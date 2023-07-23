В Германии автомобиль наехал на посетителей автошоу: пятеро пострадавших

В немецком Ганновере автомобиль въехал в толпу посетителей классического американского автошоу "Street Mag Show", в результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу во время выставки автомобилей. По данным чиновников, причиной инцидента стала техническая неисправность.

В полиции заявили, что нет никаких доказательств того, что событие как-то связано с терроризмом. Автомобиль был конфискован для проверки.

Во время аварии водитель пытался затормозить и вытащить ключ, но машина просто продолжала двигаться.

По словам очевидцев, пострадавших подбросило на несколько метров в воздух.

"Street Mag Show" – это крупнейшее шоу в Германии, на котором представлены американские классические автомобили и мотоциклы Harley Davidson.

Напомним, 6 июля в Лондоне автомобиль, потерявший управление, проломил забор и врезался в здание, где в это время проходило чаепитие по случаю завершения учебного года. В результате аварии погибли двое детей.