У Німеччині автомобіль наїхав на відвідувачів автошоу: п'ятеро постраждалих
У німецькому Ганновері автомобіль в’їхав у натовп відвідувачів класичного американського автошоу "Street Mag Show", внаслідок чого постраждали п’ятеро осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Зазначається, що інцидент трапився у суботу під час виставки автомобілів. За даними посадовців, причиною інциденту стала технічна несправність.
У поліції заявили, що немає жодних доказів того, що подія якось пов’язана з тероризмом. Автомобіль був конфіскований для перевірки.
Під час аварії водій намагався загальмувати і витягнути ключ, але машина просто продовжувала рухатися.
За словами очевидців, постраждалих підкинуло на кілька метрів у повітря.
"Street Mag Show" – це найбільше шоу в Німеччині, на якому представлені американські класичні автомобілі та мотоцикли Harley Davidson.
Нагадаємо, 6 липня у Лондоні автомобіль, що втратив керування, проломив паркан і врізався у будівлю, де в цей час проходило чаювання з нагоди завершення навчального року. Внаслідок аварії загинули двоє дітей.