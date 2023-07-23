У Німеччині автомобіль наїхав на відвідувачів автошоу: п'ятеро постраждалих

У німецькому Ганновері автомобіль в’їхав у натовп відвідувачів класичного американського автошоу "Street Mag Show", внаслідок чого постраждали п’ятеро осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Зазначається, що інцидент трапився у суботу під час виставки автомобілів. За даними посадовців, причиною інциденту стала технічна несправність.

У поліції заявили, що немає жодних доказів того, що подія якось пов’язана з тероризмом. Автомобіль був конфіскований для перевірки.

Під час аварії водій намагався загальмувати і витягнути ключ, але машина просто продовжувала рухатися.

За словами очевидців, постраждалих підкинуло на кілька метрів у повітря.

"Street Mag Show" – це найбільше шоу в Німеччині, на якому представлені американські класичні автомобілі та мотоцикли Harley Davidson.

Нагадаємо, 6 липня у Лондоні автомобіль, що втратив керування, проломив паркан і врізався у будівлю, де в цей час проходило чаювання з нагоди завершення навчального року. Внаслідок аварії загинули двоє дітей.