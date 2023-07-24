В Литве намекнули на планы приобрести танки Leopard у Германии

Литва планирует подписать письмо о намерениях с немецкими производителями на этой неделе о приобретении танков Leopard.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил журналистам министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после заседания Государственного совета обороны (ГРО), его цитирует LRT.

"На этой неделе мы подпишем письмо о намерениях с немецкими производителями", – отметил министр Анушаускас, на предоставляя больше деталей.

Отвечая на вопрос, почему был выбран немецкий производитель, министр сказал, что не будет детализировать, поскольку "военные советы предшествуют политическим решениям".

Литва закупает танки для создания танковой дивизии в своих вооруженных силах. Соответствующие законодательные поправки должны были быть представлены в июне, но теперь планируется, что это произойдет в сентябре, когда Сейм соберется на осеннюю сессию.

ДРО также предложила создать еще один военный полигон в Литве, заявил Кястутис Будрис, главный советник по вопросам национальной безопасности президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Вывод заключается в том, что нам нужен еще один полигон в Литве, где мы могли бы провести маневры бригадного уровня, и именно поэтому сегодня ДРО рекомендовала правительству провести работы, связанные с созданием такого полигона", – отметил Будрис.

Ранее сообщалось, что чешские власти планируют приобрести у Германии 77 основных боевых танков Leopard в современной версии 2A8.

Чехия ранее в этом году получила от Германии первые из 14 танков Leopard версии 2A4 в рамках так называемого кругового обмена, при котором Берлин компенсирует передачу Украине техники советского образца собственным вооружением.