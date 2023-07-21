Чехія замовить у Німеччини 77 Leopard 2 найновішої модифікації

Чеська влада планує придбати в Німеччини 77 основних бойових танків Leopard у сучасній версії 2A8.

Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова під час візиту німецького візаві Бориса Пісторіуса в Празі у п'ятницю, пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Голова Міноборони Німеччини назвав рішення Праги придбати Leopard 2A8 "дуже хорошим і дуже важливим кроком", який "підвищує оперативну сумісність, здатність працювати один з одним".

За словами Пісторіуса, сторони вже підписали рамкову угоду про придбання Leopard 2, до якої можуть приєднатися й інші держави, при цьому деталі домовленості все ще обговорюються.

Чехія раніше цього року отримала від Німеччини перші з-поміж 14 танків Leopard версії 2A4 в межах так званого кругового обміну, за якого Берлін компенсує передання Україні техніки радянського зразка власним озброєнням.

Нагадаємо, у травні уряд Чехії схвалив угоду про закупівлю 246 гусеничних бойових машин піхоти CV 90 на суму 59,7 мільярда чеських крон (2,52 мільярда євро) в межах міжурядової угоди зі Швецією.