Литва ожидает, что план размещения немецкой бригады будет готов в сентябре

Вильнюс ожидает, что план размещения немецкой бригады в Литве будет готов до конца сентября.

Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Поскольку мы планируем финансирование и строительство, и все организуем... мы должны иметь его [план] как можно скорее", – сказал он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ожидает, что план развертывания бригады в Литве будет готов к четвертому кварталу этого года.

В июне Германия объявила, что готова на постоянной основе разместить бригаду в Литве, если страна создаст необходимую инфраструктуру и если это будет соответствовать планам НАТО.

Сообщалось, что Германия планирует отправить дополнительно около четырех тысяч солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву для укрепления восточного фланга НАТО.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что его страна ведет работу по увеличению численности военных немецкой бригады, дислоцированной в Литве.