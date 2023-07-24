Шесть румынских судов находились в украинском порту Рени в ночь на понедельник во время российских ударов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Mediafax.

По данным информагентства, во время атаки дронов румынские моряки видели и слышали взрывы в порту, который находится на левом берегу Дуная.

Фото: Facebook / Mihai Radu

Отмечается, что моряки и их суда не пострадали, а после ударов они быстро покинули порт и добрались до правого берега, где начинается территория Румынии.

Ранее украинское оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная.

В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов. В одном из производственных помещений возник пожар.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что во время атаки пострадали шесть сотрудников порта. Четырех госпитализировали с ранениями.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал последние обстрелы РФ серьезной угрозой для безопасности Черного моря.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы осудило атаку России на портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области.