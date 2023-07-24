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Молдова осудила атаку России на порт Рени в Одесской области

Понедельник, 24 июля 2023, 13:50

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы осудило атаку РФ на портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Молдова осуждает российскую атаку на украинскую гражданскую инфраструктуру вдоль Дуная вблизи румынской границы. Эта атака создает значительные риски для экспорта зерна из Украины, а также для продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее украинское оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная. В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов. В одном из производственных помещений возник пожар.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что во время атаки пострадали шесть сотрудников порта. Четырех госпитализировали с ранениями.

Румынские СМИ сообщают, что в результате ночного обстрела Одесской области произошел взрыв в порту Рени. Он расположен на левом берегу Дуная, в 200 метрах от границы с Румынией.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора, который пострадал в результате ракетного удара оккупационных войск РФ. Лидеры и послы западных государств осудили этот удар РФ.

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