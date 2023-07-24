Молдова осудила атаку России на порт Рени в Одесской области

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы осудило атаку РФ на портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Молдова осуждает российскую атаку на украинскую гражданскую инфраструктуру вдоль Дуная вблизи румынской границы. Эта атака создает значительные риски для экспорта зерна из Украины, а также для продовольственной безопасности на региональном и глобальном уровнях", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

🇲🇩 condamnă recentele atacuri rusești care vizează infrastructura civilă ucraineană de-a lungul Dunării, situată în apropiere de graniță cu România. Acest atac prezintă riscuri semnificative în exportul de grâne din 🇺🇦 și asigurarea securității alimentare regionale & globale. — 🇲🇩 MFA Moldova (@MoldovaMFA) July 24, 2023

Ранее украинское оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная. В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов. В одном из производственных помещений возник пожар.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что во время атаки пострадали шесть сотрудников порта. Четырех госпитализировали с ранениями.

Румынские СМИ сообщают, что в результате ночного обстрела Одесской области произошел взрыв в порту Рени. Он расположен на левом берегу Дуная, в 200 метрах от границы с Румынией.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора, который пострадал в результате ракетного удара оккупационных войск РФ. Лидеры и послы западных государств осудили этот удар РФ.