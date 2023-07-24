Шість румунських суден перебували в українському порту Рені у ніч на понеділок під час російських ударів.

Про це, як пише "Європейськая правда", повідомляє Mediafax.

За даними інформагентства, під час атаки дронів румунські моряки бачили і чули вибухи в порту, який знаходиться на лівому березі Дунаю.

Фото: Facebook / Mihai Radu

Зазначається, що моряки та їхні судна не постраждали, а після ударів вони швидко залишили порт і дісталися правого берега, де починається територія Румунії.

Раніше українське оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю.

Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. В одному з виробничих приміщень виникла пожежа.

Глава військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер повідомив, що під час атаки постраждали шестеро співробітників порту. Чотирьох госпіталізували з пораненнями.

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав останні обстріли РФ серйозною загрозою для безпеки Чорного моря.

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови засудило атаку Росії на портову інфраструктуру Дунаю у Одеській області.