Госдеп ответил на заявления Лукашенко о "вагнеровцах" и Польше

В Госдепе США отреагировали на заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко об угрозе вторжения группы Вагнера в Польшу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

Он назвал заявления Лукашенко "безответственными" и подчеркнул, что США готовы защищать своих союзников по НАТО.

"Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО", – подчеркнул он.

Напомним, Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в воскресенье заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", которые намекают на поход на Польшу.

"Просятся на запад: "Разрешите нам!" Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" Ну и в тихую… Мы же контролируем, что происходит. – "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув", – сказал Лукашенко, добавив, что вагнеровцы понимают роль Жешува как логистического узла для поставки Украине западного оружия.

На прошлой неделе в Беларуси заявили о начале совместных с вагнеровцами учений на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей.

Польша решила перебросить войска на восток из-за "вагнеровцев" в Беларуси, а в Литве назвали эти учения "показательной акцией".

По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ЧВК Вагнер".