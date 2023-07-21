Польша решила перебросить войска на восток из-за "вагнеровцев" в Беларуси

Министр обороны Польши Мариуш Блащак решил переместить военные формирования с запада на восток страны из-за возможных угроз, связанных с присутствием группы Вагнера в Беларуси.

Об этом сообщил секретарь Комитета по безопасности Польши Збигнев Гоффман агентству PAP, пишет "Европейская правда".

В четверг Минобороны Беларуси объявило о совместных учениях своих спецназовцев и членов ЧВК "Вагнер" на полигоне рядом с Польшей.

Гоффман отметил, что "учения или совместные учения белорусской армии и группы Вагнера, несомненно, являются провокацией".

В то же время он сообщил, что в среду состоялось заседание Комитета по безопасности Польши.

"Комитет, среди прочего, анализировал возможные угрозы, например, дислокацию подразделений группы Вагнера. Поэтому министр национальной обороны, председатель комитета Мариуш Блащак решил переместить наши военные формирования с запада на восток Польши", – сообщил он.

Задача этих подразделений – тренировка, а также сдерживание потенциального агрессора, уточнил Гоффман.

В Министерстве обороны Польши после известий об учениях "вагнеровцев" на пограничном полигоне отметили, что следят за ситуацией и границы страны в безопасности.